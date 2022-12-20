Путин назвал обстановку в присоединенных регионах «крайне сложной»
Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях остается «крайне сложной». С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.
«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что долг сотрудников органов безопасности состоит в том, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые сейчас живут на территории присоединенных регионов. Глава государства пообещал «дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.