МИД Болгарии вызвал российского посла после объявления в розыск Грозева

В разговоре с ТАСС Митрофанова уточнила, что в МИД Болгарии ее пригласили в четверг, 29 декабря, чтобы обсудить «актуальные вопросы». Посол предполагает, что основной темой разговора станут проблемы с изучением болгарского языка в новых регионах России. Митрофанова допустила, что на встрече также будет затронут вопрос о Грозеве.