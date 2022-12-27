МИД Болгарии вызвал российского посла после объявления в розыск Грозева
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова вызвана в болгарский МИД для обсуждения ситуации вокруг журналиста Христо Грозева, которого накануне МВД РФ объявило в розыск. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), информацию также подтвердили в российской дипмиссии.
«В связи с тем, что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — говорится в заявлении болгарского ведомства.
Согласно производственному календарю, праздничные дни в честь Рождества в Болгарии продлятся до 28 декабря.
В разговоре с ТАСС Митрофанова уточнила, что в МИД Болгарии ее пригласили в четверг, 29 декабря, чтобы обсудить «актуальные вопросы». Посол предполагает, что основной темой разговора станут проблемы с изучением болгарского языка в новых регионах России. Митрофанова допустила, что на встрече также будет затронут вопрос о Грозеве.
МВД России объявило в розыск болгарского журналиста и руководителя издания Bellingcat (включено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозева 26 декабря. Отмечалось, что он разыскивает по уголовной статье, о каком конкретно правонарушении идет речь, не уточнялось.
На своей странице в Twitter Грозев заявил, что «понятия не имеет», на каком основании его объявили в розыск. Источник агентства «РИА Новости» утверждает, что в отношении журналиста возбуждено дело о распространении фейков о российской армии.
Кроме того, еще в июле ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. К этой операции также был причастен Грозев, сообщали в российской спецслужбе.
По данным ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Летчики должны были посадить самолеты на украинские аэродромы. В спецслужбе отметили, что сотрудники спецслужб Украины, задействованные в операции, и их пособники установлены.