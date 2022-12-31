Си Цзиньпин заявил о готовности углубить сотрудничество с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную новогоднюю телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой заявил о готовности углубить всестороннее сотрудничество Китая и России, передает Центральное телевидение КНР.
«Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран», – приводит текст телеграммы «РИА Новости».
В 2022 г. отношения Китая и России сохраняли «здоровую динамику», считает Си Цзиньпин, указавший, в частности, на плодотворное сотрудничество в области торговли, инвестиций и энергетики.
Китайский лидер также выразил уверенность, что в 2023 г. отношения Москвы и Пекина могут получить «новые возможности для развития».
Вчера, 30 декабря, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом следующей весной.
Говоря об итогах 2022 г., Путин отметил, что товарооборот России и Китая вырастет примерно на 25% (за январь-ноябрь 2002 г. по данным ФТС он составил $170 млрд, в 2021 г. за тот же период — $148 млрд). По его расчетам, при сохранении такой динамики стороны преодолеют установленную к 2024 г. целевую планку в $200 млрд досрочно. Кроме того, сейчас Россия находится на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом – по объему ввозимого СПГ.
Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что его страна готова наращивать политическое взаимодействие с Россией.