Си Цзиньпин заявил о готовности углубить сотрудничество с Россией

Говоря об итогах 2022 г., Путин отметил, что товарооборот России и Китая вырастет примерно на 25% (за январь-ноябрь 2002 г. по данным ФТС он составил $170 млрд, в 2021 г. за тот же период — $148 млрд). По его расчетам, при сохранении такой динамики стороны преодолеют установленную к 2024 г. целевую планку в $200 млрд досрочно. Кроме того, сейчас Россия находится на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом – по объему ввозимого СПГ.