В Херсонской области за декабрь задержали 10 человек по подозрению в пособничестве ВСУ

14 декабря МВД России сообщило о задержании двух украинцев 17 и 18 лет, выполнявших функции корректировщиков во время обстрела территории Херсонской области 9 октября, в результате которого погибли трое полицейских. Первый из них был задержан на территории области, а второй скрывался в Краснодарском крае.