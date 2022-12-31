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В Херсонской области за декабрь задержали 10 человек по подозрению в пособничестве ВСУ

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсонской области десять человек за декабрь по подозрению в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщило региональное управление МВД России.

«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», – говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об изъятии в этом месяце из незаконного оборота 507 единиц оружия, в том числе шести автоматов, 28 пистолетов, двух гранатометов, 470 охотничьих ружей, 212 гранат, 11 кг взрывчатки и станкового пулемета.

14 декабря МВД России сообщило о задержании двух украинцев 17 и 18 лет, выполнявших функции корректировщиков во время обстрела территории Херсонской области 9 октября, в результате которого погибли трое полицейских. Первый из них был задержан на территории области, а второй скрывался в Краснодарском крае.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных