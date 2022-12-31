В Херсонской области за декабрь задержали 10 человек по подозрению в пособничестве ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсонской области десять человек за декабрь по подозрению в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщило региональное управление МВД России.
«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», – говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали об изъятии в этом месяце из незаконного оборота 507 единиц оружия, в том числе шести автоматов, 28 пистолетов, двух гранатометов, 470 охотничьих ружей, 212 гранат, 11 кг взрывчатки и станкового пулемета.
14 декабря МВД России сообщило о задержании двух украинцев 17 и 18 лет, выполнявших функции корректировщиков во время обстрела территории Херсонской области 9 октября, в результате которого погибли трое полицейских. Первый из них был задержан на территории области, а второй скрывался в Краснодарском крае.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.