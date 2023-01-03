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СБУ предъявила обвинение командующему ВКС РФ

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале СБУ заявлении.

Уточняется, что Кобылаш и Осипов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в ведении боевых действий на территории страны. Максимальным наказаниям по данным статьям является пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении СБУ. 

Накануне, 2 января, СБУ также предъявила обвинение председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской службе пояснили, что глава Банка России организовала рублевую зону на территории, которую СБУ считает югом и востоком Украины, а также способствовала блокированию обращения гривны в этих регионах. 

В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решение СБУ об уголовном преследовании Набиуллиной.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных