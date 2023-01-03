СБУ предъявила обвинение командующему ВКС РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале СБУ заявлении.
Уточняется, что Кобылаш и Осипов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в ведении боевых действий на территории страны. Максимальным наказаниям по данным статьям является пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении СБУ.
Накануне, 2 января, СБУ также предъявила обвинение председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской службе пояснили, что глава Банка России организовала рублевую зону на территории, которую СБУ считает югом и востоком Украины, а также способствовала блокированию обращения гривны в этих регионах.
В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решение СБУ об уголовном преследовании Набиуллиной.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.