В ФРГ оппозиция потребовала отставки главы бундесвера Ламбрехт

Как отмечает издание, нападки в отношении Ламбрехт продолжаются уже несколько месяцев, в частности, после сообщений о том, что ее сын летал на самолетах бундесвера. Последний же скандал вокруг министра вызвало ее новогоднее видеообращение, в ходе которого, на фоне взрывов фейерверков и петард, она рассказала о том, что благодаря вооруженному конфликту на Украине она смогла встретиться с большим числом «интересных и замечательных людей».