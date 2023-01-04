В ФРГ оппозиция потребовала отставки главы бундесвера Ламбрехт
Лидеры оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц и Маркус Зёдер потребовали ухода министра обороны Германии Кристине Ламбрехт со своего поста на фоне скандального видео, пишет Münchner Merkur.
«Министр должен, наконец, уйти в отставку — или быть уволенным. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал Мерц в комментарии газете.
Как отмечает издание, нападки в отношении Ламбрехт продолжаются уже несколько месяцев, в частности, после сообщений о том, что ее сын летал на самолетах бундесвера. Последний же скандал вокруг министра вызвало ее новогоднее видеообращение, в ходе которого, на фоне взрывов фейерверков и петард, она рассказала о том, что благодаря вооруженному конфликту на Украине она смогла встретиться с большим числом «интересных и замечательных людей».
Глава комитета германского бундестага по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман, в свою очередь, призвала судить о министре не по ее видео, а по ее способности реформировать бундесвер, передает Der Spiegel. По ее словам, для руководства минобороны сейчас приоритетной должна быть реформа системы закупок.