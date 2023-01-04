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В ФРГ оппозиция потребовала отставки главы бундесвера Ламбрехт

Ведомости

Лидеры оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц и Маркус Зёдер потребовали ухода министра обороны Германии Кристине Ламбрехт со своего поста на фоне скандального видео, пишет Münchner Merkur.

«Министр должен, наконец, уйти в отставку — или быть уволенным. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал Мерц в комментарии газете.

Как отмечает издание, нападки в отношении Ламбрехт продолжаются уже несколько месяцев, в частности, после сообщений о том, что ее сын летал на самолетах бундесвера. Последний же скандал вокруг министра вызвало ее новогоднее видеообращение, в ходе которого, на фоне взрывов фейерверков и петард, она рассказала о том, что благодаря вооруженному конфликту на Украине она смогла встретиться с большим числом «интересных и замечательных людей».

Глава комитета германского бундестага по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман, в свою очередь, призвала судить о министре не по ее видео, а по ее способности реформировать бундесвер, передает Der Spiegel. По ее словам, для руководства минобороны сейчас приоритетной должна быть реформа системы закупок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных