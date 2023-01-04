Делегация США прибудет на Тайвань в середине января для переговоров по торговле
Делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином прибудет на Тайвань для проведения очного раунда переговоров по американско-тайваньской торговой инициативе, который запланирован на 14-17 января 2023 г., сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT).
«Соединенные Штаты и Тайвань под эгидой Американского института на Тайване (AIT) и Экономического и культурного представительства Тайбэя в США (TECRO) проведут очный раунд переговоров по американо-тайваньской инициативе. на выставке 21st-Century Trade в Тайбэе, Тайвань, с 14 по 17 января 2023 г.», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав делегации, которую возглавит Маккартин, войдут представители других правительственных учреждений США. Все встречи будут закрыты для прессы.
Заместитель торгового представителя США Сара Бьянки и главный торговый переговорщик Тайваня Джон Дэн 1 июня 2022 г. запустили работу над инициативой, которая должна углубить экономические и торговые отношения стран. 17 августа 2022 г. было объявлено о переговорном мандате в рамках инициативы.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.