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Делегация США прибудет на Тайвань в середине января для переговоров по торговле

Ведомости

Делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином прибудет на Тайвань для проведения очного раунда переговоров по американско-тайваньской торговой инициативе, который запланирован на 14-17 января 2023 г., сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT).

«Соединенные Штаты и Тайвань под эгидой Американского института на Тайване (AIT) и Экономического и культурного представительства Тайбэя в США (TECRO) проведут очный раунд переговоров по американо-тайваньской инициативе. на выставке 21st-Century Trade в Тайбэе, Тайвань, с 14 по 17 января 2023 г.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав делегации, которую возглавит Маккартин, войдут представители других правительственных учреждений США. Все встречи будут закрыты для прессы.

Заместитель торгового представителя США Сара Бьянки и главный торговый переговорщик Тайваня Джон Дэн 1 июня 2022 г. запустили работу над инициативой, которая должна углубить экономические и торговые отношения стран. 17 августа 2022 г. было объявлено о переговорном мандате в рамках инициативы.

Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных