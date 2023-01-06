Politico: в новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты Sea Sparrow
В новый пакет военной помощи, который Вашингтон выделит Киеву, войдут зенитные корабельные ракеты Sea Sparrow («Морской воробей») с радиолокационным наведением, пишет Politico со ссылкой на источники.
Эти ракеты предназначены для перехвата самолетов и крылатых ракет. ВСУ, по данным издания, смогли модифицировать свои пусковые установки «Бук» советского производства под использование Sea Sparrow. Единственными, кто использовали до этого «воробьев» для стрельбы с суши, были ВС Тайваня.
Помимо ракет в новый пакет помощи войдут также 50 гусеничных боевых машин пехоты Bradley, вооруженных автоматическим орудием и пулеметом, а также батарея Patriot, анонсированная Вашингтоном еще в декабре. Общий объем этого пакета, по информации издания, составит $3,8 млрд, из которых на Украину придется $2,25 млрд и дополнительно $225 млн военного финансирования.
Politico отмечает, что выделение Вашингтоном новых БМП, а Парижем – бронированных машин AMX-10 RC «может открыть путь к поставкам более мощных западных танков, на что американские и европейские союзники пока неохотно идут». В частности, речь может пойти о будущих поставках немецких танков Leopard и американских Abrams.
21 декабря госдепартамент США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, который впервые будет включать ЗРК Patriot. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен также объявил о дополнительном пакете помощи в размере $850 млн. По его словам, с учетом этих выплат общая сумма военной помощи, которую Украина получила от США, достигнет $21,9 млрд.
В Кремле после этого заявили, что поставки новых ЗРК Киеву не способствуют урегулированию украинского кризиса и не помешает России достичь целей спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.