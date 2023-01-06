Politico: в новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты Sea Sparrow

Помимо ракет в новый пакет помощи войдут также 50 гусеничных боевых машин пехоты Bradley, вооруженных автоматическим орудием и пулеметом, а также батарея Patriot, анонсированная Вашингтоном еще в декабре. Общий объем этого пакета, по информации издания, составит $3,8 млрд, из которых на Украину придется $2,25 млрд и дополнительно $225 млн военного финансирования.