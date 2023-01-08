Губернатор Гладков сообщил об обстреле села под Белгородом

30 декабря Гладков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что с начала обстрелов Белгородской области погибли 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Глава региона добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. По его словам, в 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано было порядка 7000 человек. На этой неделе власти также сообщили, что в Борисовском районе местный житель получил огнестрельное ранение в ногу. Он не остановился на предупреждение часового, рассказывал Гладков. Глава региона предостерег жителей области от посещения лесополос в приграничных районах.