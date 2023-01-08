Российские истребители-перехватчики совершили плановый полет над Тихим океаном
Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ на Камчатке провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Летчиками бортов из состава отдельного смешанного авиационного полка сил на северо-востоке России были отработаны полеты в условиях низких температур при отсутствии видимых ориентиров.
«Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера», – говорится в сообщении министерства.
В Минобороны добавили, что в конце декабря 2022 г. на Камчатку прибыли еще два борта МиГ-31БМ, усовершенствованные на авиастроительном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде.
14 декабря Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета превысила 7 часов. В министерстве добавили, что подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
28 октября в России состоялась тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара, в рамках которой Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.