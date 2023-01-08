Российские истребители-перехватчики совершили плановый полет над Тихим океаном

14 декабря Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета превысила 7 часов. В министерстве добавили, что подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.