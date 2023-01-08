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Российские истребители-перехватчики совершили плановый полет над Тихим океаном

Ведомости

Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ на Камчатке провели плановые полеты над Тихим океаном, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Летчиками бортов из состава отдельного смешанного авиационного полка сил на северо-востоке России были отработаны полеты в условиях низких температур при отсутствии видимых ориентиров.

«Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера», – говорится в сообщении министерства.

В Минобороны добавили, что в конце декабря 2022 г. на Камчатку прибыли еще два борта МиГ-31БМ, усовершенствованные на авиастроительном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде.

14 декабря Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета превысила 7 часов. В министерстве добавили, что подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

28 октября в России состоялась тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара, в рамках которой Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных