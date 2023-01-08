Депутаты бундестага Германии отправились на Тайвань в знак солидарности
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и зампредседателя фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Йоханнес Фогель отправились на Тайвань, следует из опубликованного в Twitter-аккаунте Фогеля фото из самолета.
Как сообщает немецкая газета Zeit, делегация партии СвДП планирует остаться на Тайване до 12 января 2023 г., в делегацию также входят депутаты партии Константин Куле, Рената Альт, Ульрих Лехте и Александр Мюллер. Штрак-Циммерманн ранее заявляла информагентству AFP, что целью визита является «сигнал солидарности» с Тайванем в связи с действиями Китая, уточняет газета. Делегация планирует встретиться с политиками из правительства и оппозиции, правозащитными организациями, представителями бизнеса и военными.
Zeit отмечает, что визит представителей парламентской партии может привести к обострению отношений с Китаем, поскольку правительство КНР выступает против визита иностранных делегаций на Тайвань, называя это «вмешательством во внутренние дела».
В период 14-17 января 2023 г. остров также планирует посетить делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином, сообщил 4 января Американский институт на Тайване (AIT). Уточняется, что страны проведут очный раунд переговоров по американо-тайваньской инициативе, которая должна углубить экономические и торговые отношения стран.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от Республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.