Депутаты бундестага Германии отправились на Тайвань в знак солидарности

Как сообщает немецкая газета Zeit, делегация партии СвДП планирует остаться на Тайване до 12 января 2023 г., в делегацию также входят депутаты партии Константин Куле, Рената Альт, Ульрих Лехте и Александр Мюллер. Штрак-Циммерманн ранее заявляла информагентству AFP, что целью визита является «сигнал солидарности» с Тайванем в связи с действиями Китая, уточняет газета. Делегация планирует встретиться с политиками из правительства и оппозиции, правозащитными организациями, представителями бизнеса и военными.