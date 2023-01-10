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Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25

Ведомости

Российские летчики сбили три Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали, что российские силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении, нанеся удары по подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ, потери противника составили до 50 военнослужащих и один танк. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВС России наносили артиллерийские удары по позициям ВСУ, уничтожив совокупно до 60 украинских военнослужащих и несколько автомобилей.

Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районе Константиновки в ДНР. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных