Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25

В оборонном ведомстве также рассказали, что российские силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении, нанеся удары по подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ, потери противника составили до 50 военнослужащих и один танк. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВС России наносили артиллерийские удары по позициям ВСУ, уничтожив совокупно до 60 украинских военнослужащих и несколько автомобилей.