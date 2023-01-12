Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе
Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.
«Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В Польшу также прибудут и служащие бундесвера, пребывание которых на территории республики было оговорено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран. Системы Patriot и служащие германских вооруженных сил будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.
В начале декабря 2022 г. Берлин пообещал разместить комплексы Patriot на территории Польши, а не Украины, чтобы повысить уровень безопасности партнера по НАТО. Стороны приступают к размещению комплексов и подключению их к системе управления Польши.
Переговорам Берлина и Варшавы по размещению комплексов предшествовал инцидент с падением ракеты в Польше, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).