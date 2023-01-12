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Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе

Ведомости

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

«Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В Польшу также прибудут и служащие бундесвера, пребывание которых на территории республики было оговорено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран. Системы Patriot и служащие германских вооруженных сил будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

В начале декабря 2022 г. Берлин пообещал разместить комплексы Patriot на территории Польши, а не Украины, чтобы повысить уровень безопасности партнера по НАТО. Стороны приступают к размещению комплексов и подключению их к системе управления Польши.

Переговорам Берлина и Варшавы по размещению комплексов предшествовал инцидент с падением ракеты в Польше, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных