Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе

Переговорам Берлина и Варшавы по размещению комплексов предшествовал инцидент с падением ракеты в Польше, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).