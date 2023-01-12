Асад встретился со спецпредставителем президента России Лаврентьевым

Агентство также отмечает, что на встрече обсуждалась региональная и международная ситуация. Асад подтвердил поддержку Сирией спецоперации на Украине. Лаврентьев, в свою очередь, указал на то, что Россия ценит «конструктивную позицию Сирии» с момента начала СВО, и отметил, что в настоящее время в мире есть много стран, которые «поверили в победу России» несмотря на давление со стороны США и их союзников.