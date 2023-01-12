Асад встретился со спецпредставителем президента России Лаврентьевым
Президент Сирии Башар Асад встретился со специальным представителем президента России Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией, передает агентство SANA.
«Между сторонами состоялись переговоры о путях сирийско-российских стратегических отношений и механизмах их развития во всех сферах, отвечающих интересам двух дружественных стран и народов», — говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что на встрече обсуждалась региональная и международная ситуация. Асад подтвердил поддержку Сирией спецоперации на Украине. Лаврентьев, в свою очередь, указал на то, что Россия ценит «конструктивную позицию Сирии» с момента начала СВО, и отметил, что в настоящее время в мире есть много стран, которые «поверили в победу России» несмотря на давление со стороны США и их союзников.
Спецпредставитель президента также подчеркнул, что Россия положительно оценивает трехстороннюю встречу, в которой приняли участие министры обороны Сирии, Турции и России, и считает важным продолжение и развитие этих встреч на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести новую встречу в Москве с 14 по 16 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вернется в Турцию 14 января после своей рабочей поездки в Африку. Затем дипломат может отправиться в Москву, в период до 16 января.
МИД РФ также сообщил, что трехсторонняя встреча готовится и пройдет в Москве, но дата пока окончательно не определена. В министерстве добавили, что ожидают подтверждения по конкретным срокам от коллег из Турции и Сирии.