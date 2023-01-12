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Асад встретился со спецпредставителем президента России Лаврентьевым

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад встретился со специальным представителем президента России Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией, передает агентство SANA. 

«Между сторонами состоялись переговоры о путях сирийско-российских стратегических отношений и механизмах их развития во всех сферах, отвечающих интересам двух дружественных стран и народов», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что на встрече обсуждалась региональная и международная ситуация. Асад подтвердил поддержку Сирией спецоперации на Украине. Лаврентьев, в свою очередь, указал на то, что Россия ценит «конструктивную позицию Сирии» с момента начала СВО, и отметил, что в настоящее время в мире есть много стран, которые «поверили в победу России» несмотря на давление со стороны США и их союзников.

Спецпредставитель президента также подчеркнул, что Россия положительно оценивает трехстороннюю встречу, в которой приняли участие министры обороны Сирии, Турции и России, и считает важным продолжение и развитие этих встреч на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести новую встречу в Москве с 14 по 16 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вернется в Турцию 14 января после своей рабочей поездки в Африку. Затем дипломат может отправиться в Москву, в период до 16 января.

 МИД РФ также сообщил, что трехсторонняя встреча готовится и пройдет в Москве, но дата пока окончательно не определена. В министерстве добавили, что ожидают подтверждения по конкретным срокам от коллег из Турции и Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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