Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранского сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которого они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, передает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах», — говорится в сообщении.
Главы государств также затронули вопросы международной повестки, в том числе выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирии и восстановления ее территориальной целостности.
До этого лидеры созванивались 12 ноября 2022 г. Тогда Путин и Раиси обсуждали ряд актуальных вопросов, в том числе наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.
Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. 19 сентября Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам».