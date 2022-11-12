Лидеры России и Ирана Путин и Раиси провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ибрахимом Раиси, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», – говорится в сообщении.
Также Путин выразил Раиси соболезнования в связи с терактом, произошедшим 26 октября в одной из мечетей Шираза, добавили в пресс-службе.
Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. 19 сентября Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам».
20 сентября агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана сообщало, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. В начале октября стало известно, что объем поставок товаров из Ирана на российский рынок с марта вырос на 70%.
1 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что товарооборот России и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 36,4% до $3,3 млрд.