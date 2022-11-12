Лидеры России и Ирана Путин и Раиси провели телефонные переговоры

Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. 19 сентября Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам».