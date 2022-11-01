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Экономика

Новак сообщил о росте товарооборота России и Ирана на 36%

Ведомости

Товарооборот России и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 36,4% до $3,3 млрд, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Объем торговли между нашими странами стабильно растет. По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот прибавил 36,4%, до $3,3 млрд. Думаю, что при сохранении позитивной динамики, мы выйдем на рекордные объемы», — отметил Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, беспошлинная торговля по отдельным видам товаров по временным соглашениям, которая осуществляется между странами в течение последних трех лет, способствовала удвоению товарооборота.

В начале октября стало известно, что объем поставок товаров из Ирана на российский рынок с марта вырос на 70%. Президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу CBS также заявил, что санкционная политика США ведет к сближению РФ и Исламской Республики.

Российская и иранская стороны в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе — июле 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 г. объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 г. на 81,4% до $4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных