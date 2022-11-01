Новак сообщил о росте товарооборота России и Ирана на 36%
Товарооборот России и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 36,4% до $3,3 млрд, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Объем торговли между нашими странами стабильно растет. По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот прибавил 36,4%, до $3,3 млрд. Думаю, что при сохранении позитивной динамики, мы выйдем на рекордные объемы», — отметил Новак (цитата по ТАСС).
По его словам, беспошлинная торговля по отдельным видам товаров по временным соглашениям, которая осуществляется между странами в течение последних трех лет, способствовала удвоению товарооборота.
Российская и иранская стороны в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе — июле 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 г. объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 г. на 81,4% до $4 млрд.
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