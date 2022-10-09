Экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70% с марта 2022 года

Российская и иранская стороны в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе — июле 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 г. объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 г. на 81,4% до $4 млрд.