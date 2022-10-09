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Экономика

Экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70% с марта 2022 года

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Объем поставок товаров из Ирана на рынок РФ с марта вырос на 70%, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на председателя экономической комиссии меджлиса (однопалатного парламента Исламской Республики) Мохаммада Реза Пурэбрахими.

«Увеличение экспорта иранских товаров в Россию на 70% за последние полгода указывает на начало нового этапа в плане расширения экономического сотрудничества между двумя государствами. События последних месяцев и изменения в экономических отношениях России со странами Европы открывают новые возможности для ирано-российского сотрудничества», — заявил Пурэбрахими (цитата по ТАСС).

Чиновник добавил, что сложившаяся кооперация между центробанками двух стран, а также ряд соглашений по товарообороту могут способствовать развитию двусторонних экономических отношений.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу CBS заявил, что санкционная политика США ведет к сближению РФ и Исламской Республики.

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Российская и иранская стороны в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе — июле 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 г. объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 г. на 81,4% до $4 млрд.

Санкции США против Ирана действуют с 1979 г., после случившейся в стране исламской революции. После этого Вашингтон неоднократно усиливал санкционное давление на Тегеран. Страна даже стала рекордсменом по количеству введенных ограничений.

После начала спецоперации на Украине пальма первенства перешла к России. В марте агентство Bloomberg сообщило, что Россия опередила по количеству ограничений Иран — свыше 5530 подсанкционных объектов против 3616.

Помимо США против России ограничения ввели страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и др. Санкции затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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