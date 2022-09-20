Fars: Иран планирует закупать у России 9 млн куб. м газа в день
Иран собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана.
По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны.
Fars отмечает, что договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд. Соглашение также предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение эффективности эксплуатации месторождения Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений и строительство экспортных газопроводов, писало агентство Shana.
В конце января министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе поездки в Россию предложил осуществлять своповые поставки газа через территорию республики. «Мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта», — отметил он (цитата по ТАСС). В августе агентство Shana сообщило, что Россия и Иран намерены подписать контракт о своповых поставках в ближайшее время.
Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Президент России Владимир Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам». На прошлой неделе он сообщил, что товарооборот России и Ирана вырос на 81% в 2021 г. и еще на 30% за первые пять месяцев этого года.
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