Fars: Иран планирует закупать у России 9 млн куб. м газа в день

Укрепление сотрудничества России и Ирана произошло на фоне введенных против России масштабных санкций со стороны западных стран. Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что санкционная политика США лишь способствует сближению стран, против которых действуют ограничения. Президент России Владимир Путин также говорил, что отношения с Тегераном развиваются «по всем векторам». На прошлой неделе он сообщил, что товарооборот России и Ирана вырос на 81% в 2021 г. и еще на 30% за первые пять месяцев этого года.