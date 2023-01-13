В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте республики

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» был принят еще в 2000 г. Согласно документу, Назарбаев, члены его семьи, а также имущество первого президента республики неприкосновенны. В частности, Назарбаев и его родственники не могут быть арестованы и задержаны.