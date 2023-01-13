Газета
Политика

В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте республики

Ведомости

Парламент Казахстана признал утратившим силу конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидер нации)». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Документ был рассмотрен в двух чтениях. Депутаты сената (верхняя палата парламента. — Прим. «Ведомостей») и мажилиса (нижняя палата) единогласно проголосовали за принятие документа о признании утратившим силу закон о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. Далее закон направят на подписание главе государства.

10 января решение о признании закона о первом президенте утратившим силу принял Конституционный суд Казахстана. Ранее группа депутатов казахстанского парламента обратилась в суд по этому вопросу.

По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня 2022 г., из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул «елбасы» — лидера нации. 

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» был принят еще в 2000 г. Согласно документу, Назарбаев, члены его семьи, а также имущество первого президента республики неприкосновенны. В частности, Назарбаев и его родственники не могут быть арестованы и задержаны.

После признания данного документа утратившим силу министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев уточнил, что члены семьи Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. При этом для бывшего президента Казахстана привилегии сохраняются, включая личную неприкосновенность. 

Его полномочия будут регулироваться Конституцией и законом о президенте Казахстана, где есть отдельные главы, которые касаются бывших глав государства. В частности, согласно закону, предусмотрены нормы по социальному обеспечению Назарбаева, охране экс-президента, предоставлению транспортных услуг и служебному жилью.

Накануне, 12 января, стало известно, что Назарбаев также был лишен статуса почетного сенатора Казахстана, поскольку данное звание исключили из регламента сената в связи с конституционной реформой. Это звание первый президент республики получил в 2019 г.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных