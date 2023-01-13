В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте республики
Парламент Казахстана признал утратившим силу конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидер нации)». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Документ был рассмотрен в двух чтениях. Депутаты сената (верхняя палата парламента. — Прим. «Ведомостей») и мажилиса (нижняя палата) единогласно проголосовали за принятие документа о признании утратившим силу закон о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. Далее закон направят на подписание главе государства.
10 января решение о признании закона о первом президенте утратившим силу принял Конституционный суд Казахстана. Ранее группа депутатов казахстанского парламента обратилась в суд по этому вопросу.
По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня 2022 г., из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул «елбасы» — лидера нации.
Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» был принят еще в 2000 г. Согласно документу, Назарбаев, члены его семьи, а также имущество первого президента республики неприкосновенны. В частности, Назарбаев и его родственники не могут быть арестованы и задержаны.
После признания данного документа утратившим силу министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев уточнил, что члены семьи Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. При этом для бывшего президента Казахстана привилегии сохраняются, включая личную неприкосновенность.
Его полномочия будут регулироваться Конституцией и законом о президенте Казахстана, где есть отдельные главы, которые касаются бывших глав государства. В частности, согласно закону, предусмотрены нормы по социальному обеспечению Назарбаева, охране экс-президента, предоставлению транспортных услуг и служебному жилью.
Накануне, 12 января, стало известно, что Назарбаев также был лишен статуса почетного сенатора Казахстана, поскольку данное звание исключили из регламента сената в связи с конституционной реформой. Это звание первый президент республики получил в 2019 г.