Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о новой волне мобилизации
Слухи о новой волне мобилизации нагнетаются искусственно из-за рубежа, в этом вопросе необходимо ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, эту тему искусственно будируют из-за рубежа, вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», – ответил Песков на вопрос журналистов, ожидается ли в России новая волна мобилизации.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена.
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений — увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин поддержал эти изменения.