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Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о новой волне мобилизации

Ведомости

Слухи о новой волне мобилизации нагнетаются искусственно из-за рубежа, в этом вопросе необходимо ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, эту тему искусственно будируют из-за рубежа, вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», – ответил Песков на вопрос журналистов, ожидается ли в России новая волна мобилизации.

Ранее в январе Песков уже призывал не придавать значения слухам о мобилизации. Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев при этом в начале месяца говорил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений — увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин поддержал эти изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных