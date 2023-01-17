Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о новой волне мобилизации

Ранее в январе Песков уже призывал не придавать значения слухам о мобилизации. Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев при этом в начале месяца говорил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев.