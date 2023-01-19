Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в отставку

«Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность — ответственность знать, когда ты являешься тем человеком, который может руководить страной, а когда – нет. Я знаю, чего требует эта работа. И я знаю, что мне больше не хватает топлива в баке, чтобы выполнять работу должным образом. Это так просто», – сказала она.