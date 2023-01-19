Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в отставку
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет в отставку до всеобщих выборов в стране, которые, по ее словам, пройдут 14 октября, передает газета New Zealand Herald.
«Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность — ответственность знать, когда ты являешься тем человеком, который может руководить страной, а когда – нет. Я знаю, чего требует эта работа. И я знаю, что мне больше не хватает топлива в баке, чтобы выполнять работу должным образом. Это так просто», – сказала она.
Ардерн подчеркнула, что это было ее собственным решением. По ее словам, ее полномочия на посту премьер-министра страны завершатся не позднее 7 февраля, но она останется депутатом до всеобщих выборов в октябре.
По информации Bloomberg, лейбористская партия должна будет проголосовать за нового лидера 22 января. Чтобы возглавить правительство, кандидату потребуется набрать не менее двух третей голосов.
Кто именно может стать новым премьер-министром страны, пока не ясно. Среди претендентов Bloomberg называет министра образования Криса Хипкинса, министра жилищного строительства Мегана Вудса, министра иностранных дел Нанаю Махуту и др.
Ардерн заняла должность премьер-министра страны в 2017 г. в возрасте 37 лет, став самой молодой женщиной, которая возглавила правительство. На выборах в 2020 г. с лейбористской партией они вновь одержали победу, получив абсолютное большинство голосов.