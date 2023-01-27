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Сальдо переименовал ВГА Херсонской области в областную администрацию

Ведомости

Военно-гражданская администрация Херсонской области переименована в областную администрацию на фоне налаживания мирной жизни в регионе, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Мы переходим на мирные рельсы и начинаем налаживать мирную жизнь в нашем регионе, и это отражается в названии государственных структур: Военно-гражданская администрация Херсонской области теперь становится Администрацией Херсонской области», – написал он в своем Telegram-канале.

Указ, фото которого опубликовал Сальдо, приводит органы власти региона в соответствие с российским законодательством. Руководство исполнительной власти в области, в соответствии с документом, осуществляет губернатор, а ее высшим органом является правительство.

У губернатора будет четыре заместителя, а у председателя правительства – пять. В структуру органов исполнительной власти также войдут министерства, управления, службы и др.

«Мы стремимся к интеграции Херсонщины в общероссийское юридическо-правовое, социально-экономическое и общественно-политическое пространство... Теперь наши исполнительные структуры будут органично встроены в общероссийскую систему управления. Уверен, что это увеличит отдачу от их работы как, в первую очередь, для людей, так и для государства», – добавил Сальдо.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных