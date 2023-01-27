Сальдо переименовал ВГА Херсонской области в областную администрацию

«Мы стремимся к интеграции Херсонщины в общероссийское юридическо-правовое, социально-экономическое и общественно-политическое пространство... Теперь наши исполнительные структуры будут органично встроены в общероссийскую систему управления. Уверен, что это увеличит отдачу от их работы как, в первую очередь, для людей, так и для государства», – добавил Сальдо.