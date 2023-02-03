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Прокуратура Украины вызвала основателя ЧВК «Вагнер» на допрос

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Прокуратура Украины обвинила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в якобы посягательстве на территориальную целостность страны и вызвала его на допрос, передает ТАСС со ссылкой на украинскую газету «Правительственный курьер».

Согласно сведениям газеты, уголовное производство открыто в отношении гражданина России Пригожина Евгения Викторовича. Вышеупомянутые обвинения были предъявлены ему 2 февраля. Сообщается, что основателя ЧВК «Вагнер» вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля на допрос.

10 октября 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Уточнялось, что она разыскивается по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В розыск был объявлен также и официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В тот же день СБУ объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины.

Ранее по теме: СБУ объявила в розыск Захарову и Конашенкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных