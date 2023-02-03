Прокуратура Украины вызвала основателя ЧВК «Вагнер» на допрос

10 октября 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Уточнялось, что она разыскивается по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В розыск был объявлен также и официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В тот же день СБУ объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины.