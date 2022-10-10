СБУ объявила в розыск Захарову и Конашенкова

В июне бывший заместитель прокурора Москвы, зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (от КПРФ) Юрий Синельщиков направил лидеру партии Геннадию Зюганову обращение, в котором сообщалось, что СБУ расследует материалы о совершении депутатами Госдумы РФ «посягательства на территориальную целостность Украины». Так, действия парламентариев квалифицируются спецслужбой по ч. 3 ст. 110 УК Украины, а «в качестве подозреваемых проходят 418 депутатов», в том числе спикер Госдумы.