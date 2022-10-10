СБУ объявила в розыск Захарову и Конашенкова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову, карточка с ее данным размещена в базе данных МВД страны.
Уточняется, что она разыскивается по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В розыск объявлен также и официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ранее сегодня СБУ объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины.
В июне бывший заместитель прокурора Москвы, зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (от КПРФ) Юрий Синельщиков направил лидеру партии Геннадию Зюганову обращение, в котором сообщалось, что СБУ расследует материалы о совершении депутатами Госдумы РФ «посягательства на территориальную целостность Украины». Так, действия парламентариев квалифицируются спецслужбой по ч. 3 ст. 110 УК Украины, а «в качестве подозреваемых проходят 418 депутатов», в том числе спикер Госдумы.
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