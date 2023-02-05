Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые аэропорты и посетит один из регионов страны, сообщает программа «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».
Глава государства планирует встретиться с представителями авиаотрасли по случаю 100-летия со дня основания гражданской авиации России. В честь праздника Путин примет участие в торжественном вечере и по телемосту откроет новые аэропорты, сообщили в программе.
Ведущий программы Павел Зарубин в своем Telegram-канале также рассказал, что президент на следующей неделе вручит премии молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.