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Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые аэропорты и посетит один из регионов страны, сообщает программа «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава государства планирует встретиться с представителями авиаотрасли по случаю 100-летия со дня основания гражданской авиации России. В честь праздника Путин примет участие в торжественном вечере и по телемосту откроет новые аэропорты, сообщили в программе.

Ведущий программы Павел Зарубин в своем Telegram-канале также рассказал, что президент на следующей неделе вручит премии молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных