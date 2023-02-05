Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил скончался в возрасте 68 лет
Бывший премьер-министр Египта, помощник президента по национальным проектам Шериф Исмаил скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, сообщила египетская газета Al-Masry Al-Youm.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, похороны экс-премьера в мечети имени маршала Хусейна Тантави в Каире. На церемонии присутствовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, нынешний премьер-министр Мустафа Матубли и другие представители власти.
«Я глубоко скорблю по этому добродетельному человеку из числа лучших людей Египта, человеку, в котором воплотилась совесть нации – бывшему премьер-министру Шерифу Исмаилу. Я не видел в этом великом человеке ничего, кроме беспристрастности, искренности, честности и желания отдавать», – выразил соболезнования его родным и «всему египетскому народу» президент страны (цитата по ТАСС).
Шериф Исмаил родился 6 июля 1955 г. В 1978 г. он окончил инженерный факультет университета Айн-Шамс, свою карьеру в 1979 г. начал в государственной нефтеперерабатывающей компании Enppi, в которой к 2000 г. достиг должности генерального директора по техническим вопросам и члена совета директоров. В последующие года Исмаил работал заместителем министра нефти, председателем совета директоров South Valley Petroleum Holding Company и др. В период с 2013 по 2015 г. Исмаил был министром нефти Египта, после – премьер-министром. Он покинул пост в 2018 г.
Независимая газета El Fagr уточняет, что Исмаил болел с 2015 г., и перенес операцию на пищеварительной системе.