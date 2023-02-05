Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил скончался в возрасте 68 лет

Шериф Исмаил родился 6 июля 1955 г. В 1978 г. он окончил инженерный факультет университета Айн-Шамс, свою карьеру в 1979 г. начал в государственной нефтеперерабатывающей компании Enppi, в которой к 2000 г. достиг должности генерального директора по техническим вопросам и члена совета директоров. В последующие года Исмаил работал заместителем министра нефти, председателем совета директоров South Valley Petroleum Holding Company и др. В период с 2013 по 2015 г. Исмаил был министром нефти Египта, после – премьер-министром. Он покинул пост в 2018 г.