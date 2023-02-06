В Раде сообщили о переводе главы минобороны Украины Резникова на другую должность

24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу пяти обладминистраций юга, востока и центра Украины, а также четырех заместителей министров, включая замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, ответственного за тыловое обеспечение. Незадолго до этого на Украине разгорелся скандал о закупках продовольствия для армии по ценам в несколько раз выше, чем в торговых сетях.