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В Раде сообщили о переводе главы минобороны Украины Резникова на другую должность

Ведомости

Министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Депутат назвал этот шаг «абсолютно логичным» ввиду опыта Резникова по переговорам с союзниками по поставкам вооружений.

Резникова на этом посту сменит генерал-майор Кирилл Буданов, руководивший до этого главным управлением разведки (ГУР) минобороны. Кроме того, по словам депутата, исполняющие обязанности глав МВД и СБУ Украины Игорь Клименко и Василий Малюк будут утверждены на должности глав этих ведомств.

«Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики», – написал Арахамия.

24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу пяти обладминистраций юга, востока и центра Украины, а также четырех заместителей министров, включая замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, ответственного за тыловое обеспечение. Незадолго до этого на Украине разгорелся скандал о закупках продовольствия для армии по ценам в несколько раз выше, чем в торговых сетях.

Сам Резников в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что с ним не вели разговоров о переводе на другую должность, но он готов к любому развитию событий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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