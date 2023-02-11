В посольстве после отмены концертов Мацуева напомнили Италии о помощи в пандемию
Мэры двух итальянских городов Бергамо и Брешиа, которые принимали от России помощь в начале пандемии коронавируса, по требованию посла Украины добились запрета на выступления пианиста Дениса Мацуева. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Италии в Telegram-канале.
В посольстве заявили, что «не без удивления узнали» о том, что в начале февраля посол Украины в Италии потребовал от мэров Бергамо и Брешии запретить выступления Мацуева на 60-м Международном фортепианном фестивале. Итальянские градоначальники «уступили» и добились отмены концертов, заявив, что профиль российского пианиста якобы «не артистический, а полностью политический», говорится в сообщении.
В связи с таким решением в посольстве напомнили о том, как весной 2020 г. мэры Брешии и Бергамо «с благодарностью принимали помощь российской военно-гуманитарной миссии в борьбе с распространением коронавируса». Тогда, как отмечают дипломаты, «политический профиль» этой помощи не был помехой для Италии.
«Возникает невольный вопрос: будет ли и впредь посольство Украины в Италии выступать в роли цензора итальянских театров и концертных площадок? Или есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?» – заявили в посольстве.
Ранее ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera писал, что в феврале посол Украины в Италии Ярослав Мельник попросил мэров двух итальянских городов отменить концерты Мацуева. В ответном письме они сообщили, что «в знак уважения к страданиям украинского народа попросили президента и художественного руководителя Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо» отменить концерты Мацуева. Пианист должен был выступить в Бергамо и Брешии в мае 2023 г.
Ранее в Италии не состоялись выступления народного артиста России Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, сообщал ТАСС.