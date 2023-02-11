В посольстве после отмены концертов Мацуева напомнили Италии о помощи в пандемию

Ранее ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera писал, что в феврале посол Украины в Италии Ярослав Мельник попросил мэров двух итальянских городов отменить концерты Мацуева. В ответном письме они сообщили, что «в знак уважения к страданиям украинского народа попросили президента и художественного руководителя Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо» отменить концерты Мацуева. Пианист должен был выступить в Бергамо и Брешии в мае 2023 г.