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В посольстве после отмены концертов Мацуева напомнили Италии о помощи в пандемию

Ведомости

Мэры двух итальянских городов Бергамо и Брешиа, которые принимали от России помощь в начале пандемии коронавируса, по требованию посла Украины добились запрета на выступления пианиста Дениса Мацуева. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Италии в Telegram-канале.

В посольстве заявили, что «не без удивления узнали» о том, что в начале февраля посол Украины в Италии потребовал от мэров Бергамо и Брешии запретить выступления Мацуева на 60-м Международном фортепианном фестивале. Итальянские градоначальники «уступили» и добились отмены концертов, заявив, что профиль российского пианиста якобы «не артистический, а полностью политический», говорится в сообщении.

В связи с таким решением в посольстве напомнили о том, как весной 2020 г. мэры Брешии и Бергамо «с благодарностью принимали помощь российской военно-гуманитарной миссии в борьбе с распространением коронавируса». Тогда, как отмечают дипломаты, «политический профиль» этой помощи не был помехой для Италии.

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«Возникает невольный вопрос: будет ли и впредь посольство Украины в Италии выступать в роли цензора итальянских театров и концертных площадок? Или есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?» – заявили в посольстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera писал, что в феврале посол Украины в Италии Ярослав Мельник попросил мэров двух итальянских городов отменить концерты Мацуева. В ответном письме они сообщили, что «в знак уважения к страданиям украинского народа попросили президента и художественного руководителя Международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо» отменить концерты Мацуева. Пианист должен был выступить в Бергамо и Брешии в мае 2023 г.

Ранее в Италии не состоялись выступления народного артиста России Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, сообщал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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