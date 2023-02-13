В Кремле заявили об отсутствии данных о второй волне мобилизации

Ранее представитель Кремля в вопросе о мобилизации призвал ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил о «поставленной точке» в этих мероприятиях. В то же время в январе стало известно, что указ о мобилизации по-прежнему действует. Песков пояснил, что документ предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, и еще раз повторил, что мобилизация в стране завершена.