В Кремле заявили об отсутствии данных о второй волне мобилизации
Данные о возможности второй волны частичной мобилизации в России отсутствуют. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал он.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
После этого в Кремле неоднократно опровергали сообщения о планах якобы провести вторую волну мобилизации в России. В частности, в конце января телеканал CNN со ссылкой на данные западных спецслужб утверждал, что российские власти собираются призвать еще 200 000 человек. Комментируя публикацию, Песков подчеркнул, что эта информация является недостоверной.
Ранее представитель Кремля в вопросе о мобилизации призвал ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил о «поставленной точке» в этих мероприятиях. В то же время в январе стало известно, что указ о мобилизации по-прежнему действует. Песков пояснил, что документ предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, и еще раз повторил, что мобилизация в стране завершена.