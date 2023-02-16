Пригожин заявил, что украинцы сами убили американского наемника Рида
Бывшего морпеха США Питера Рида, работавшего волонтером в зоне конфликта в Донбассе, убили сами украинцы, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка», – приводит пресс-служба слова Пригожина.
По его словам, было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с позиций ЧВК. «Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои», – подчеркнул бизнесмен.
О гибели Рида в Артемовске (Бахмут – украинское название) ранее сообщал телеканал CNN, который показал видеозапись с мужчиной, выходящим из белого микроавтобуса, после чего происходит взрыв. Мужчину за кадром называют Питером Ридом. Запись сделана через переднее стекло машины с красным крестом.
15 февраля Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.