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Пригожин заявил, что украинцы сами убили американского наемника Рида

Ведомости

Бывшего морпеха США Питера Рида, работавшего волонтером в зоне конфликта в Донбассе, убили сами украинцы, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка», – приводит пресс-служба слова Пригожина.

По его словам, было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с позиций ЧВК. «Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои», – подчеркнул бизнесмен.

О гибели Рида в Артемовске (Бахмут – украинское название) ранее сообщал телеканал CNN, который показал видеозапись с мужчиной, выходящим из белого микроавтобуса, после чего происходит взрыв. Мужчину за кадром называют Питером Ридом. Запись сделана через переднее стекло машины с красным крестом.

15 февраля Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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