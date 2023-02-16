Пригожин заявил, что украинцы сами убили американского наемника Рида

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка», – приводит пресс-служба слова Пригожина.