Блинкен: власти Армении и Азербайджана могут добиться прочного мира
Администрация США уверена, что нынешние власти Армении и Азербайджана могут договориться о прочном мире, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен перед встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами», – сказал Блинкен.
По его словам, США готовы поддержать эти усилия в любом формате – как в трехстороннем, так и при участии других международных партнеров.
Как сообщает «Интерфакс», встреча Алиева и Пашиняна при участии Блинкена в Мюнхене завершена. В пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян подтвердил свою готовность подписать документ, который будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.
«На встрече был затронута работа вокруг проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных транспортных коммуникаций и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутыми в Праге договоренностями», – говорится в заявлении правительства.
16 февраля Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. Документ был направлен и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, добавил премьер.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
10 января Пашинян рассказал, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Пашинян указал на нарушение трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России 9 ноября 2020 г.