Газета
Политика

Блинкен: власти Армении и Азербайджана могут добиться прочного мира

Ведомости

Администрация США уверена, что нынешние власти Армении и Азербайджана могут договориться о прочном мире, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен перед встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами», – сказал Блинкен.

По его словам, США готовы поддержать эти усилия в любом формате – как в трехстороннем, так и при участии других международных партнеров.

Как сообщает «Интерфакс», встреча Алиева и Пашиняна при участии Блинкена в Мюнхене завершена. В пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян подтвердил свою готовность подписать документ, который будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.

«На встрече был затронута работа вокруг проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных транспортных коммуникаций и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутыми в Праге договоренностями», – говорится в заявлении правительства.

16 февраля Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. Документ был направлен и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, добавил премьер.

В Карабахе второй раз за месяц перекрыли коридор в Армению

Это реакция Баку на невозможность подписания мирного договора до конца года

С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

10 января Пашинян рассказал, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Пашинян указал на нарушение трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России 9 ноября 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных