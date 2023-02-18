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Пушилин: российские военные улучшили свои позиции у Артемовска

Ведомости

Российские военные улучшили свои позиции в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе». Об этом пишет ТАСС.

«Артемовск продолжают освобождать. <...> Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобожден населенный пункт Прасковьевка (Парасковиевка. – «Ведомости»), что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая, по сути, единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника», – сказал Пушилин.

По его словам, перекрытие этой дороги «кратно» приблизит переход Артемовска под контроль российских военных. При этом он уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не отводят свои войска из города.

14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события. 15 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле.

16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии российскими войсками под контроль всех высот в окрестностях Артемовска. По словам Кимаковского, подвоз живой силы и техники ВСУ возможен лишь по одному небольшому коридору, который также контролируется Россией.

17 февраля пресс-служба Пригожина сообщила, что бойцы подразделений ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка, расположенное к северу от Артемовска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных