Пушилин: российские военные улучшили свои позиции у Артемовска
Российские военные улучшили свои позиции в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе». Об этом пишет ТАСС.
«Артемовск продолжают освобождать. <...> Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобожден населенный пункт Прасковьевка (Парасковиевка. – «Ведомости»), что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая, по сути, единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника», – сказал Пушилин.
По его словам, перекрытие этой дороги «кратно» приблизит переход Артемовска под контроль российских военных. При этом он уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не отводят свои войска из города.
14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события. 15 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле.
16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии российскими войсками под контроль всех высот в окрестностях Артемовска. По словам Кимаковского, подвоз живой силы и техники ВСУ возможен лишь по одному небольшому коридору, который также контролируется Россией.
17 февраля пресс-служба Пригожина сообщила, что бойцы подразделений ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка, расположенное к северу от Артемовска.