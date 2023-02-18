Пушилин: российские военные улучшили свои позиции у Артемовска

«Артемовск продолжают освобождать. <...> Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобожден населенный пункт Прасковьевка (Парасковиевка. – «Ведомости»), что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая, по сути, единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника», – сказал Пушилин.