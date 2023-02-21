Посол России в Сербии рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях санкций

«Положительная динамика торговли отчасти связана с ростом цен, но есть и реальное расширение товарооборота. Важно, что Сербия не присоединилась к нелегитимным западным санкциям. Но вы правы, окружение сыграло свою роль. Особенно прошлой весной и в начале лета – трудности возникали и с логистикой, и с финансами. Сейчас цепочки найдены, думаю, что этот год должен быть еще более продуктивным», – сказал Боцан-Харченко.