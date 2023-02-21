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Посол России в Сербии рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях санкций

Ведомости

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Ведомостям» рассказал о развитии экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций. Российский представитель объяснил, что в 2022 г. товарооборот России и Сербии вырос на 53% до $4,3 млрд по двум причинам.

«Положительная динамика торговли отчасти связана с ростом цен, но есть и реальное расширение товарооборота. Важно, что Сербия не присоединилась к нелегитимным западным санкциям. Но вы правы, окружение сыграло свою роль. Особенно прошлой весной и в начале лета – трудности возникали и с логистикой, и с финансами. Сейчас цепочки найдены, думаю, что этот год должен быть еще более продуктивным», – сказал Боцан-Харченко.

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Кроме того, посол перечислил отрасли, в которых сотрудничество развивается особенно активно. Среди них – энергосотрудничество и инфраструктурные проекты: в марте 2022 г. было открыто скоростное железнодорожное сообщение Белград – Нови-Сад, где работы на наиболее сложных участках осуществлялись РЖД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС, но не в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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