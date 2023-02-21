Посол России в Сербии рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях санкций
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Ведомостям» рассказал о развитии экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций. Российский представитель объяснил, что в 2022 г. товарооборот России и Сербии вырос на 53% до $4,3 млрд по двум причинам.
«Положительная динамика торговли отчасти связана с ростом цен, но есть и реальное расширение товарооборота. Важно, что Сербия не присоединилась к нелегитимным западным санкциям. Но вы правы, окружение сыграло свою роль. Особенно прошлой весной и в начале лета – трудности возникали и с логистикой, и с финансами. Сейчас цепочки найдены, думаю, что этот год должен быть еще более продуктивным», – сказал Боцан-Харченко.
Кроме того, посол перечислил отрасли, в которых сотрудничество развивается особенно активно. Среди них – энергосотрудничество и инфраструктурные проекты: в марте 2022 г. было открыто скоростное железнодорожное сообщение Белград – Нови-Сад, где работы на наиболее сложных участках осуществлялись РЖД.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС, но не в НАТО.