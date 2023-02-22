В Крыму сообщили о поддержке Путиным фортификационной линии в республике

Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г.