В Крыму сообщили о поддержке Путиным фортификационной линии в республике
Федеральные власти поддержали создание фортификационной линии в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Аксенов подчеркнул, что идея построить фортификационную линию принадлежит ему. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы и подчеркнул, что Крым «российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г.
С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.