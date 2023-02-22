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В Крыму сообщили о поддержке Путиным фортификационной линии в республике

Ведомости

Федеральные власти поддержали создание фортификационной линии в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 

«Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). 

Аксенов подчеркнул, что идея построить фортификационную линию принадлежит ему. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы и подчеркнул, что Крым «российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал». 

Строительство фортификационных сооружений на полуострове началось в ноябре прошлого года. В феврале 2023 г. Аксенов сообщил, что их строительство планируется закончить к 1 апреля, самое позднее — 15 апреля. Он уточнил, что властям Крыма «оказывается поддержка федерального бюджета».

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». 

Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г. 

С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных