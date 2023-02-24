Правительство Москвы выплатит материальную помощь пострадавшим от радиации

«Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля). Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит от трех до 10 000 руб.», – говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.