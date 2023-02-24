Газета
Политика

Правительство Москвы выплатит материальную помощь пострадавшим от радиации

Ведомости

Власти Москвы выплатят материальную помощь жителям, пострадавшим в результате воздействия радиации, сообщили на сайте мэра столицы.

«Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля). Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит от трех до 10 000 руб.», – говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В пресс-службе добавили, что планируется оказать поддержку 14 875 москвичам, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавших вследствие других радиационных аварий и катастроф.

21 февраля Собянин подписал указ, в соответствии с которым пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей распространяется и на семьи контрактников и добровольцев, принимающих участие в военной операции на Украине.

Ранее по теме: Собянин распространил меры соцподдержки на семьи добровольцев и контрактников

Согласно мерам соцподдержки, семьи участников СВО смогут получать ежемесячное детское пособие в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке. Также детей таких граждан смогут зачислять в детские сады вне очереди по достижению ребенком 1,5 лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных