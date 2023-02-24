Правительство Москвы выплатит материальную помощь пострадавшим от радиации
Власти Москвы выплатят материальную помощь жителям, пострадавшим в результате воздействия радиации, сообщили на сайте мэра столицы.
«Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля). Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит от трех до 10 000 руб.», – говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В пресс-службе добавили, что планируется оказать поддержку 14 875 москвичам, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавших вследствие других радиационных аварий и катастроф.
21 февраля Собянин подписал указ, в соответствии с которым пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей распространяется и на семьи контрактников и добровольцев, принимающих участие в военной операции на Украине.
Согласно мерам соцподдержки, семьи участников СВО смогут получать ежемесячное детское пособие в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке. Также детей таких граждан смогут зачислять в детские сады вне очереди по достижению ребенком 1,5 лет.