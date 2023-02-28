Минобороны сообщило о потере ВСУ около 350 военных на Донецком направлении
В результате наступательных действий российских войск на Донецком направлении украинская сторона потеряла около 350 военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», – говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении ВС России ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР, уничтожив до 120 военнослужащих и самоходную гаубицу «Акация». На Херсонском направлении в районе Токарева был уничтожен склад боеприпасов украинских войск. На Купянском, Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска продолжили наносить удары по сосредоточениям украинских сил.
Вчера, 27 февраля, Минобороны сообщило о поражении центра радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар Киевской области, также под городом Хмельницким был уничтожен оперативный центр специальных операций «Запад».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.