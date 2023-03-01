В Госдуму внесли проект о наказании за дискредитацию участников спецоперации
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале. Володин уточнил, что второе чтение законопроекта пройдет 2 марта, а третье — 14 марта.
Спикер Госдумы подчеркнул недопустимость фейков о российской армии, добровольцах и других участниках спецоперации, а также их дискредитации. Он отметил, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».
В качестве наказания за фейки и дискредитацию законопроектом предусмотрены штрафы до 5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 15 лет.
Поправки в УК и КоАП были разработаны по поручению Володина, сообщил в начале февраля глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В конце января с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осужденных, к спикеру нижней палаты обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте прошлого года Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.