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В Госдуму внесли проект о наказании за дискредитацию участников спецоперации

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале. Володин уточнил, что второе чтение законопроекта пройдет 2 марта, а третье — 14 марта.

Спикер Госдумы подчеркнул недопустимость фейков о российской армии, добровольцах и других участниках спецоперации, а также их дискредитации. Он отметил, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». 

В качестве наказания за фейки и дискредитацию законопроектом предусмотрены штрафы до 5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 15 лет.

Поправки в УК и КоАП были разработаны по поручению Володина, сообщил в начале февраля глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В конце января с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осужденных, к спикеру нижней палаты обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте прошлого года Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных