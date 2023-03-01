В Кремле оценили идею лишать свободы на 15 лет за дискредитацию военных
Поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции нужно проработать соответствующим образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подождите, еще нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу сказать. Это новая инициатива, ее нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом», – сказал представитель Кремля.
Песков заявил о необходимости ознакомиться – за какие преступления предлагается наказание и как именно они квалифицируются. «Не будучи знакомым с текстом что-то говорить было бы неправильно», – отметил пресс-секретарь российского президента. Таким образом Песков ответил на второй вопрос журналистов, поддерживаете ли вы в целом ужесточение законодательства за такие действия.
Ранее сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Он ответил, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». Второе чтение поправок запланировано в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта.
В качестве наказания за фейки и дискредитацию законопроектом предусмотрены штрафы до 5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 15 лет.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте прошлого года Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.