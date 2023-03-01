В Кремле оценили идею лишать свободы на 15 лет за дискредитацию военных

Ранее сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Он ответил, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». Второе чтение поправок запланировано в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта.