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Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши через всю границу с ЕС

Ведомости

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии разрешил безвизовый въезд гражданам Польши через все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правило будет действовать со 2 марта по 31 декабря включительно. В погранкомитете напомнили, что ранее польские граждане могли въезжать в республику без визы только на белорусско-польском участке границы. Теперь они могут въехать и через Литву и Латвию, которые входят в ЕС.

В конце июня 2022 г. белорусский погранкомитет ввел для граждан Польши безвизовый режим, который разрешал въезд только через белорусско-польский участок границы. Тогда такое решение принял президент республики Александр Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений». В частности, введение безвиза касалось граждан Латвии и Литвы.

9 февраля власти Польши сообщили о закрытии погранперехода с Белоруссией в «Бобровниках». Министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский тогда заявил, что такое решение было принято исходя из «важных интересов государственной безопасности». В ответ на это правительство Белоруссии ограничило въезд для польских тягачей и грузовых автомобилей.

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24 февраля ГПК Белоруссии сообщил, что из-за закрытия погранпункта в «Бобровниках» очередь фур на въезд в страны Евросоюза из республики увеличилась в 10 раз. Тогда же комитет сообщил об увеличении скопления фур и на литовском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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