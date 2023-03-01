Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши через всю границу с ЕС
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии разрешил безвизовый въезд гражданам Польши через все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правило будет действовать со 2 марта по 31 декабря включительно. В погранкомитете напомнили, что ранее польские граждане могли въезжать в республику без визы только на белорусско-польском участке границы. Теперь они могут въехать и через Литву и Латвию, которые входят в ЕС.
В конце июня 2022 г. белорусский погранкомитет ввел для граждан Польши безвизовый режим, который разрешал въезд только через белорусско-польский участок границы. Тогда такое решение принял президент республики Александр Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений». В частности, введение безвиза касалось граждан Латвии и Литвы.
9 февраля власти Польши сообщили о закрытии погранперехода с Белоруссией в «Бобровниках». Министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский тогда заявил, что такое решение было принято исходя из «важных интересов государственной безопасности». В ответ на это правительство Белоруссии ограничило въезд для польских тягачей и грузовых автомобилей.
24 февраля ГПК Белоруссии сообщил, что из-за закрытия погранпункта в «Бобровниках» очередь фур на въезд в страны Евросоюза из республики увеличилась в 10 раз. Тогда же комитет сообщил об увеличении скопления фур и на литовском направлении.