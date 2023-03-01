Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши через всю границу с ЕС

Правило будет действовать со 2 марта по 31 декабря включительно. В погранкомитете напомнили, что ранее польские граждане могли въезжать в республику без визы только на белорусско-польском участке границы. Теперь они могут въехать и через Литву и Латвию, которые входят в ЕС.