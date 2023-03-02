Исключенный из ЛДПР Александр Шерин решил отказаться от мандата в гордуме Рязани

В соответствии с региональным законом «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», освобожденный мандат избранного по списку депутата должен быть передан кандидату, зарегистрированному в той же территориальной группе. В общей части списка ЛДПР, где во время выборов в Рязанскую гордуму в 2018 г. был зарегистрирован Панкин, также состояли тогдашний партийный лидер Владимир Жириновский и Александр Шерин. Таким образом, последний оставался единственным претендентом на освободившийся мандат. В случае добровольного отказа кандидата от вакантного мандата партия может передать его в другую территориальную группу.