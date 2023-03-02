Исключенный из ЛДПР Александр Шерин решил отказаться от мандата в гордуме Рязани
Находящийся в зоне специальной военной операции экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин планирует отказаться от мандата в гордуме Рязани, освободившегося после досрочной отставки его бывшего однопартийца Дмитрия Панкина. Об этом Шерин сообщил «Ведомостям».
«Тут нет никакой интриги, я буду отказываться от мандата. Мне кажется, это абсолютно закономерное решение, потому что получение мандата приведет к досрочной демобилизации. Это будет выглядеть непорядочно по отношению к бойцам, с которыми я приходил в свой полк. Поэтому будем изыскивать возможность официально уведомить избирком о моем отказе», — сказал экс-депутат.
Накануне Рязанская гордума удовлетворила заявление члена фракции ЛДПР Дмитрия Панкина о досрочном сложении полномочий из-за вступившего в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Панкин был признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), по уголовному делу о хищении так называемых депутатских компенсаций.
В соответствии с региональным законом «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», освобожденный мандат избранного по списку депутата должен быть передан кандидату, зарегистрированному в той же территориальной группе. В общей части списка ЛДПР, где во время выборов в Рязанскую гордуму в 2018 г. был зарегистрирован Панкин, также состояли тогдашний партийный лидер Владимир Жириновский и Александр Шерин. Таким образом, последний оставался единственным претендентом на освободившийся мандат. В случае добровольного отказа кандидата от вакантного мандата партия может передать его в другую территориальную группу.
Александр Шерин, пытавшийся выдвинуться на пост председателя ЛДПР после смерти Владимира Жириновского, был исключен из партии в июне 2022 г. В сентябре 2022 г., после объявления в России частичной мобилизации, он заключил контракт с Минобороны России.10:59