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Исключенный из ЛДПР Александр Шерин решил отказаться от мандата в гордуме Рязани

Ведомости

Находящийся в зоне специальной военной операции экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин планирует отказаться от мандата в гордуме Рязани, освободившегося после досрочной отставки его бывшего однопартийца Дмитрия Панкина. Об этом Шерин сообщил «Ведомостям».

«Тут нет никакой интриги, я буду отказываться от мандата. Мне кажется, это абсолютно закономерное решение, потому что получение мандата приведет к досрочной демобилизации. Это будет выглядеть непорядочно по отношению к бойцам, с которыми я приходил в свой полк. Поэтому будем изыскивать возможность официально уведомить избирком о моем отказе», — сказал экс-депутат.

Накануне Рязанская гордума удовлетворила заявление члена фракции ЛДПР Дмитрия Панкина о досрочном сложении полномочий из-за вступившего в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Панкин был признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), по уголовному делу о хищении так называемых депутатских компенсаций.

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В соответствии с региональным законом «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», освобожденный мандат избранного по списку депутата должен быть передан кандидату, зарегистрированному в той же территориальной группе. В общей части списка ЛДПР, где во время выборов в Рязанскую гордуму в 2018 г. был зарегистрирован Панкин, также состояли тогдашний партийный лидер Владимир Жириновский и Александр Шерин. Таким образом, последний оставался единственным претендентом на освободившийся мандат. В случае добровольного отказа кандидата от вакантного мандата партия может передать его в другую территориальную группу.

Александр Шерин, пытавшийся выдвинуться на пост председателя ЛДПР после смерти Владимира Жириновского, был исключен из партии в июне 2022 г. В сентябре 2022 г., после объявления в России частичной мобилизации, он заключил контракт с Минобороны России.10:59

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных