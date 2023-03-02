Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
Из подконтрольного Киеву Купянска в Харьковской области идет эвакуация семей с детьми и маломобильных граждан. Об этом сообщает городская военная администрация в своем Telegram-канале.
Решение было принято 27 февраля из соображений безопасности в связи с «нестабильной ситуацией». Отмечается, что для семей с детьми и маломобильных жителей эвакуация носит обязательный характер, остальные жители могут добровольно покинуть город.
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с «РИА Новости» заявил, что людей вывозят из города насильно. По его словам, дома отдают украинским военным. Ганчев также отметил напряженную обстановку в районе Купянска. По его словам, российская армия «все больше оттесняет противника».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Кроме того, бои идут в Харьковской области. В феврале Ганчев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что около 20 населенных пунктов региона находятся под контролем России.