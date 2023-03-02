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Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

Ведомости

Из подконтрольного Киеву Купянска в Харьковской области идет эвакуация семей с детьми и маломобильных граждан. Об этом сообщает городская военная администрация в своем Telegram-канале.

Решение было принято 27 февраля из соображений безопасности в связи с «нестабильной ситуацией». Отмечается, что для семей с детьми и маломобильных жителей эвакуация носит обязательный характер, остальные жители могут добровольно покинуть город. 

Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с «РИА Новости» заявил, что людей вывозят из города насильно. По его словам, дома отдают украинским военным. Ганчев также отметил напряженную обстановку в районе Купянска. По его словам, российская армия «все больше оттесняет противника».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Кроме того, бои идут в Харьковской области. В феврале Ганчев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что около 20 населенных пунктов региона находятся под контролем России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных