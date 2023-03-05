МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев

В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ ранее раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц, поскольку в нем отсутствует пункт о выводе войск РФ с территории Украины.