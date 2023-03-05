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МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может посетить Киев, республика ведет подготовку его визита, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телевидению N1. 

«Когда мы увидим, что все предварительные условия созданы, тогда визит состоится. Но сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Министр напомнил, что Орбан разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Евросоюза, который состоялся в Брюсселе 9 февраля. 

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Ранее венгерское издание Népszava со ссылкой сообщило, что Зеленский в рамках саммита провел переговоры с премьер-министром Венгрии и пригласил его посетить Киев.

В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ ранее раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц, поскольку в нем отсутствует пункт о выводе войск РФ с территории Украины.

Весной 2022 г. премьер-министр Венгрии заявил, что по телефону пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Венгрию. Как писал Reuters, в переговорах, по его словам, должны принять участие и президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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