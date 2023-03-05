МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может посетить Киев, республика ведет подготовку его визита, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телевидению N1.
«Когда мы увидим, что все предварительные условия созданы, тогда визит состоится. Но сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
Министр напомнил, что Орбан разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Евросоюза, который состоялся в Брюсселе 9 февраля.
Ранее венгерское издание Népszava со ссылкой сообщило, что Зеленский в рамках саммита провел переговоры с премьер-министром Венгрии и пригласил его посетить Киев.
В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ ранее раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц, поскольку в нем отсутствует пункт о выводе войск РФ с территории Украины.
Весной 2022 г. премьер-министр Венгрии заявил, что по телефону пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Венгрию. Как писал Reuters, в переговорах, по его словам, должны принять участие и президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии.