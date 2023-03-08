Кадыров оценил стоимость украденного в Чехии коня в $10 млн

В 2014 г. Кадыров осудил отказ немецких властей выплачивать призовые за победу на скачках его скакунам – Зазу и Дэшинг Хоум. «В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек. Теперь Зазу, покоривший своими яркими победами в Дубае, Гонконге, Кельне и Баден-Бадене сердца миллионов зрителей, вынужден с грустью смотреть, как резвятся во дворе конюшни сверстники, т. е. жеребцы, и постепенно терять навыки скакуна», – говорил он. Кадыров добавил, что немецким властям придется выплачивать «миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам за их дискриминацию».