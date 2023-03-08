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Кадыров оценил стоимость украденного в Чехии коня в $10 млн

Ведомости

Украденный в Чехии конь по кличке Зазу, который ранее принадлежал главе Чечни Рамзану Кадырову, стоит не менее $10 млн, а не $18 000, как было объявлено, сообщил в своем Telegram-канале глава республики. По данным полиции, скакуна похитили в деревне Крабчице в ночь с 3 на 4 марта.

После внесения Кадырова в 2014 г. в санкционной список «жертвой» ограничений стал и его конь, пояснил политик.  

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?» – сказал Кадыров, добавив, что полицейские узнали о краже только через несколько дней.

Он попросил «не принижать ценность» своего коня: власти оценили его стоимость в $18 000, а такое искусственное занижение связано, скорее всего, с «какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход».

«Только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», – написал Кадыров.

В 2014 г. Кадыров осудил отказ немецких властей выплачивать призовые за победу на скачках его скакунам – Зазу и Дэшинг Хоум. «В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек. Теперь Зазу, покоривший своими яркими победами в Дубае, Гонконге, Кельне и Баден-Бадене сердца миллионов зрителей, вынужден с грустью смотреть, как резвятся во дворе конюшни сверстники, т. е. жеребцы, и постепенно терять навыки скакуна», – говорил он. Кадыров добавил, что немецким властям придется выплачивать «миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам за их дискриминацию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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