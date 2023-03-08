Кадыров оценил стоимость украденного в Чехии коня в $10 млн
Украденный в Чехии конь по кличке Зазу, который ранее принадлежал главе Чечни Рамзану Кадырову, стоит не менее $10 млн, а не $18 000, как было объявлено, сообщил в своем Telegram-канале глава республики. По данным полиции, скакуна похитили в деревне Крабчице в ночь с 3 на 4 марта.
После внесения Кадырова в 2014 г. в санкционной список «жертвой» ограничений стал и его конь, пояснил политик.
«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?» – сказал Кадыров, добавив, что полицейские узнали о краже только через несколько дней.
Он попросил «не принижать ценность» своего коня: власти оценили его стоимость в $18 000, а такое искусственное занижение связано, скорее всего, с «какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход».
«Только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», – написал Кадыров.
В 2014 г. Кадыров осудил отказ немецких властей выплачивать призовые за победу на скачках его скакунам – Зазу и Дэшинг Хоум. «В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек. Теперь Зазу, покоривший своими яркими победами в Дубае, Гонконге, Кельне и Баден-Бадене сердца миллионов зрителей, вынужден с грустью смотреть, как резвятся во дворе конюшни сверстники, т. е. жеребцы, и постепенно терять навыки скакуна», – говорил он. Кадыров добавил, что немецким властям придется выплачивать «миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам за их дискриминацию».