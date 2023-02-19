Кадыров заявил о желании создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

В 2021 г. Кадыров опубликовал фото с Пригожиным и заявил, что готов раскрыть информацию о нахождении российского бизнесмена, за которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее пообещало $250 000. Пригожин, по его словам, находится у него в гостях в Грозном и он готов принять сумму, но только наличными, так как из-за санкций его зарубежные счета заблокированы.