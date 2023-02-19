Кадыров заявил о желании создать ЧВК после завершения работы на госслужбе
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такие формирования, как ЧВК «Вагнер», необходимы, поэтому в будущем он планирует создать свою частную военную компанию. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Кадыров заявил, что не перестает «радоваться успехам» ЧВК Пригожина в зоне военной спецоперации, компания сумела достичь очень внушительных результатов. По его словам, штурмовые бригады ЧВК берут на себя «чрезвычайно тяжелую часть работы», а «Вагнер», несмотря на сложности, достигает поставленной цели.
«Бойцы чеченских спецподразделений "АХМАТ" лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. Вместе, бок о бок, в тесном взаимодействии они освобождают землю от фашистской нечисти и занимаются этим с первых дней начала СВО», – написал глава Чечни.
Кадыров считает, что «Вагнер» «железно доказал» свою эффективность в военном плане и «подвел черту под разговорами» о его необходимости. Он не сомневается, что такие профессиональные формирования «нужны и необходимы».
«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», – сообщил политик.
Ранее и Пригожин, и Кадыров поддержали решение министра обороны об уходе с правого берега Днепра, в результате чего Херсон вновь перешел под контроль Украины.
В 2021 г. Кадыров опубликовал фото с Пригожиным и заявил, что готов раскрыть информацию о нахождении российского бизнесмена, за которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее пообещало $250 000. Пригожин, по его словам, находится у него в гостях в Грозном и он готов принять сумму, но только наличными, так как из-за санкций его зарубежные счета заблокированы.
На этой неделе основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что его военная компания никогда не имела и не имеет отношения к российской армии. Пригожин долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.