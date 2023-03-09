В Липецкой области опровергли работу ПВО

Звуки были слышны утром 9 марта в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах, уточнили власти региона. Сейчас службы разбираются в причинах хлопков. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты. Власти также напомнили, что ранее сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.