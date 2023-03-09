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В Липецкой области опровергли работу ПВО

Ведомости

В Липецкой области не срабатывала система противовоздушной обороны, службы региона разбираются в причинах громких хлопков, которые услышали жители. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», — говорится в сообщении.

Звуки были слышны утром 9 марта в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах, уточнили власти региона. Сейчас службы разбираются в причинах хлопков. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты. Власти также напомнили, что ранее сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на Украине сегодня, 9 марта, около 4:00 мск. В частности, о взрывах сообщали власти Одесской, Харьковской областей, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 г. — после взрыва на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины регулярно объявляется воздушная тревога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных