В Липецкой области опровергли работу ПВО
В Липецкой области не срабатывала система противовоздушной обороны, службы региона разбираются в причинах громких хлопков, которые услышали жители. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», — говорится в сообщении.
Звуки были слышны утром 9 марта в Липецке, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах, уточнили власти региона. Сейчас службы разбираются в причинах хлопков. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью самолеты. Власти также напомнили, что ранее сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на Украине сегодня, 9 марта, около 4:00 мск. В частности, о взрывах сообщали власти Одесской, Харьковской областей, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 г. — после взрыва на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины регулярно объявляется воздушная тревога.