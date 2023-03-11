Guardian: Лондон обратился к спонсорам Олимпиады из-за возможного участия в Играх россиян

Великобритания и еще 34 страны ранее заявили о том, что ситуация на Украине ухудшилась после первоначального решения МОК об отстранении спортсменов от участия в Играх и что допускать до соревнований их не стоит до окончания боевых действий. В феврале страны в своем заявлении, напоминает The Guardian, выразили «серьезную озабоченность» по поводу возможного участия российских и белорусских граждан в соревнованиях на нейтральной основе а также из-за «тесных связей между российскими спортсменами и военными».