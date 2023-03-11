Guardian: Лондон обратился к спонсорам Олимпиады из-за возможного участия в Играх россиян
Правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью не допустить участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на письмо, которое было направлено в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
Ранее МОК выступил с предложением разрешить россиянам и белорусам, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям», – говорится в письме.
Великобритания и еще 34 страны ранее заявили о том, что ситуация на Украине ухудшилась после первоначального решения МОК об отстранении спортсменов от участия в Играх и что допускать до соревнований их не стоит до окончания боевых действий. В феврале страны в своем заявлении, напоминает The Guardian, выразили «серьезную озабоченность» по поводу возможного участия российских и белорусских граждан в соревнованиях на нейтральной основе а также из-за «тесных связей между российскими спортсменами и военными».
«Отмечая заявленную МОК позицию о том, что окончательные решения еще не приняты, мы настоятельно призвали МОК рассмотреть вопросы, поставленные всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть свое предложение», — говорится в письме спонсорам.
Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций VADA в отношении РФ. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх 2022 г. в Пекине.
В февраля 2022 г. на фоне проведения спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Большинство федераций поддержали инициативу.
Отстранение спортсменов от международных соревнований следует оставить в силе в 2023 г., заявил в конце декабря 2022 г. президент МОК Томас Бах. В начале декабря за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 г. выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский комитет США (USOPC) также считает, что они должны быть допущены к участию в соревнованиях при условии, что будут выступать без национального флага.