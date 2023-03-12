В Италии указали на отсутствие обсуждений об отправке Западом войск на Украину
Западные страны никогда не обсуждали вопрос отправки своих войск на Украину, заявил в эфире Radio 24 вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», – сказал он (цитата по ТАСС).
10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что некоторые западные страны близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину.
«Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине», – говорил Орбан.
По его словам, существует вероятность, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях.
16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что Варшава поставляет военную технику Киеву, помогает обучать военных, а также отправляет гуманитарную помощь.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что НАТО не является стороной конфликта.