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В Италии указали на отсутствие обсуждений об отправке Западом войск на Украину

Ведомости

Западные страны никогда не обсуждали вопрос отправки своих войск на Украину, заявил в эфире Radio 24 вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», – сказал он (цитата по ТАСС).

10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что некоторые западные страны близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. 

«Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине», – говорил Орбан.

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По его словам, существует вероятность, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях.

16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что Варшава поставляет военную технику Киеву, помогает обучать военных, а также отправляет гуманитарную помощь.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что НАТО не является стороной конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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