В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Асада
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе переговоров обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС) и нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом по итогам переговоров принято решение, которое позволит уже наверное в ближайшие недели или месяцы выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, — разумеется, это тоже обсуждалось», — рассказал он.
Песков назвал переговоры «весьма субстантивными». Он отметил, что лидеры стран также заслушали доклады «министров по направлениям», в том числе руководителя межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирека Файзуллина и министра финансов РФ Антона Силуанова.
Песков добавил, что на встрече также была затронута тема нормализации отношений Сирии и Турции, и уточнил, что не все результаты переговоров могут быть обнародованы «по понятным причинам». Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Сирии и Турции, представитель Кремля отметил, что «такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне». По его словам, работа по этому направлению идет и будет продолжаться.
Башар Асад прибыл в Москву 14 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом.
Асад в свою очередь отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.