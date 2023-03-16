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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Асада

Ведомости

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе переговоров обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС) и нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом по итогам переговоров принято решение, которое позволит уже наверное в ближайшие недели или месяцы выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, — разумеется, это тоже обсуждалось», — рассказал он.

Песков назвал переговоры «весьма субстантивными». Он отметил, что лидеры стран также заслушали доклады «министров по направлениям», в том числе руководителя межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирека Файзуллина и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Песков добавил, что на встрече также была затронута тема нормализации отношений Сирии и Турции, и уточнил, что не все результаты переговоров могут быть обнародованы «по понятным причинам». Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Сирии и Турции, представитель Кремля отметил, что «такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне». По его словам, работа по этому направлению идет и будет продолжаться.

Башар Асад прибыл в Москву 14 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. 

Асад в свою очередь отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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