В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Асада

Песков добавил, что на встрече также была затронута тема нормализации отношений Сирии и Турции, и уточнил, что не все результаты переговоров могут быть обнародованы «по понятным причинам». Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Сирии и Турции, представитель Кремля отметил, что «такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне». По его словам, работа по этому направлению идет и будет продолжаться.