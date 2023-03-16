Путин: ответственный бизнес не прячет активы в офшорах
Ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Государство безусловно будет всячески поддерживать ответственный бизнес — тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих людей, коллективов, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России», — подчеркнул он.
Путин уточнил, что компании, которые нацелены на «стабильное развитие на многие годы вперед» и которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».
Президент отметил, что в России находится «основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей». По его словам, только при этом понимании предприниматели смогут себя полностью реализовать. Он заявил, что ранее неоднократно слышал мнение от российского бизнеса, что за рубежом «надежнее». «А теперь?» — риторически спросил глава государства.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин поручил подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. Он назвал базовым принципом работу бизнеса ключевых секторов в российской юрисдикции. Вместе с тем президент призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой».