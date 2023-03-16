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Путин: ответственный бизнес не прячет активы в офшорах

Ведомости

Ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Государство безусловно будет всячески поддерживать ответственный бизнес — тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих людей, коллективов, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России», — подчеркнул он.

Путин уточнил, что компании, которые нацелены на «стабильное развитие на многие годы вперед» и которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».

Президент отметил, что в России находится «основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей». По его словам, только при этом понимании предприниматели смогут себя полностью реализовать. Он заявил, что ранее неоднократно слышал мнение от российского бизнеса, что за рубежом «надежнее». «А теперь?» — риторически спросил глава государства.

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин поручил подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. Он назвал базовым принципом работу бизнеса ключевых секторов в российской юрисдикции. Вместе с тем президент призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных