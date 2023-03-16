Путин: ответственный бизнес не прячет активы в офшорах

Ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).